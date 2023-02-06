Россиянка впервые стала «Миссис Вселенная». ФОТО

Российская участница Елена Максимова завоевала титул «Миссис Вселенная — 2022», это первый успех страны в этом международном конкурсе. Победительница живет в Ижевске, у нее двое детей.

Конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии. В финале принимали участие 120 конкурсанток из разных стран, включая США, Германию, Испанию, Японию, Индию, Таиланд и Китай.

Самую красивую замужнюю женщину во Вселенной выбирают с 2007 года. Представительница России впервые одержала победу.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая — рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», — цитирует победительницу ТАСС.

Максимовой 34 года. Она родилась в удмуртской деревне Гыя. Сейчас живет в Ижевске, где руководит сетью языковых центров и воспитывает двоих детей.

Максимова в 2021 году стала «Миссис Удмуртия», а «Второй вице-миссис Россия — Вселенная», что дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса.