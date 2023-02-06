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Город с самым холодным февралем нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красноярск занял первое место в рейтинге по холодам в феврале в российских городах-миллионниках, сообщает сервис «Яндекс Погода».

Аналитики «Яндекс Погоды» изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько холодной и ясной бывает февральская погода в российских городах-миллионниках

Красноярск занимает первое место в рейтинге по холодам в феврале: средняя температура здесь составляет минус 14,6 градусов. А самый теплый февраль — в Краснодаре до плюс 3,4 градуса.

Омск оказался на втором месте в рейтинге, средняя температура здесь составляет минус 14,3 градусов. Новосибирск занял третье место: средняя температура здесь составляет минус 13,7 градусов.

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Жизнь #Гео #Красноярск #Омск #Новосибирск
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vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.