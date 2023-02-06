Город с самым холодным февралем нашли в России

Красноярск занял первое место в рейтинге по холодам в феврале в российских городах-миллионниках, сообщает сервис «Яндекс Погода».

Аналитики «Яндекс Погоды» изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько холодной и ясной бывает февральская погода в российских городах-миллионниках

Красноярск занимает первое место в рейтинге по холодам в феврале: средняя температура здесь составляет минус 14,6 градусов. А самый теплый февраль — в Краснодаре до плюс 3,4 градуса.

Омск оказался на втором месте в рейтинге, средняя температура здесь составляет минус 14,3 градусов. Новосибирск занял третье место: средняя температура здесь составляет минус 13,7 градусов.