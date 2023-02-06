НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Браузер Chrome получил технологию улучшения видео

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Видеокарта Nvidia RTX 2060
Фото: © Christian Wiediger / Unsplash License

Google Chrome получил технологию апскейлинга NVIDIA RTX Video Super Resolution (VSR). Она позволит улучшать разрешение видео до 4К прямо в браузере.

Согласно журналу изменений, NVIDIA RTX VSR уже доступна в Google Chrome версии 110.0.5481.77. Апскейлинг работает, только если его включить вручную в настройках браузера и скачать соответствующий драйвер — он приходит автоматически в GeForce Expiriense или загружается вручную.

На текущем этапе поддержка RTX VSR доступна только пользователям видеокарт 40 и 30 серии. В будущем планируется добавить опцию апскейлинга в браузере картам 20 серии.

YouTube запустил совместные трансляции

Апскейлинг — искусственное увеличение разрешения цифрового изображения. Для исключения зернистости, неизбежно появляющейся при такой манипуляции, используются нейросети, «дорисовывающие» картинку.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Microsoft Edge получит раздражающую кнопку
Telegram получил многооконный режим
Microsoft усложнила отказ от обновления до Windows 11
Разработчики браузеров улучшат совместимость своих продуктов
смотреть все
Хайтек #Софт #Интернет
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
984
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
1735
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
553
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
7837
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10158
1
Как выбрать
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
31.01.23, 09:20
1341
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
2688
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3326
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5376
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
7288
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Названы японские правила стройной фигуры
Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья
Подсчитан уровень доверия россиян Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.