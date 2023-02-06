Браузер Chrome получил технологию улучшения видео

Google Chrome получил технологию апскейлинга NVIDIA RTX Video Super Resolution (VSR). Она позволит улучшать разрешение видео до 4К прямо в браузере.

Согласно журналу изменений, NVIDIA RTX VSR уже доступна в Google Chrome версии 110.0.5481.77. Апскейлинг работает, только если его включить вручную в настройках браузера и скачать соответствующий драйвер — он приходит автоматически в GeForce Expiriense или загружается вручную.

На текущем этапе поддержка RTX VSR доступна только пользователям видеокарт 40 и 30 серии. В будущем планируется добавить опцию апскейлинга в браузере картам 20 серии.

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Апскейлинг — искусственное увеличение разрешения цифрового изображения. Для исключения зернистости, неизбежно появляющейся при такой манипуляции, используются нейросети, «дорисовывающие» картинку.