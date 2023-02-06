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Пилот ВМС США рассказал о встрече с аномальными явлениями

Источник:
The Hill
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Бывший пилот истребителя F/A-18 ВМС США Райан Грейвс заявил, что он сам и десятки его сослуживцев регулярно встречали в небе пугающие аномальные явления, но власти об этом предпочитают молчать.

«Объекты, демонстрирующие аномальные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, что это и не можем воспрепятствовать их появлению», — написал Грейвс в статье, опубликованной в изданииThe Hill.

По словам пилота, он сам видел на радаре и разговаривал с пилотами, которые едва ли не сталкивались в полете с загадочными объектами у Восточного побережья США. «В 2014-2015 годах со мной летали 50 или 60 человек, которые могли бы сказать, что видели аномальные объекты каждый день», — отметил Грейвс.

Он убежден, что эти таинственные явления представляют собой угрозу для национальной безопасности. И власти должны всерьез отнестись к этой проблеме, потребовал бывший пилот. 

Национальная разведка США накануне опубликовала отчет об аномальных явлениях. В нем говорится, что власти зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Большую часть их видели пилоты ВМС и ВВС США.

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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.