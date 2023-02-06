Стало известно об обещании Путина не убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Беннет 5 марта 2022 года посетил Москву и в течение трех часов вел переговоры с Путиным в Кремле по поводу российской военной специальной операции на Украине. Тогда же российский лидер дал слово не трогать Зеленского, сказал экс-премьер Израиля в интервью телеканалу Channel 12.

«Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал [Путину]: "Вы собираетесь убить Зеленского?"» Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского"», — приводят «Ведомости» выдержки из интервью.

По словам Беннета, он спросил Путина, дает ли тот слово, что не будет устранять Зеленского. В ответ российский президент повторил, что не будет этого делать, отметил политик.

После встречи с российским лидером Беннет позвонил Зеленскому и передал слова Путина. «[Зеленский] спросил меня: "Ты уверен?" Я ответил: "На 100%, [Путин] не собирается вас убивать"», — рассказал экс-премьер.

Спустя два часа украинский президент «пошел в свой кабинет и сделал там селфи со словами: "Я не боюсь"», вспомнил Беннет.