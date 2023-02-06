НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стало известно об обещании Путина не убивать Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
282 0

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Беннет 5 марта 2022 года посетил Москву и в течение трех часов вел переговоры с Путиным в Кремле по поводу российской военной специальной операции на Украине. Тогда же российский лидер дал слово не трогать Зеленского, сказал экс-премьер Израиля в интервью телеканалу Channel 12.

«Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал [Путину]: "Вы собираетесь убить Зеленского?"» Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского"», — приводят «Ведомости» выдержки из интервью.

По словам Беннета, он спросил Путина, дает ли тот слово, что не будет устранять Зеленского. В ответ российский президент повторил, что не будет этого делать, отметил политик.

После встречи с российским лидером Беннет позвонил Зеленскому и передал слова Путина. «[Зеленский] спросил меня: "Ты уверен?" Я ответил: "На 100%, [Путин] не собирается вас убивать"», — рассказал экс-премьер.

Спустя два часа украинский президент «пошел в свой кабинет и сделал там селфи со словами: "Я не боюсь"», вспомнил Беннет.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для украинских войск
Экс‑премьер Израиля обвинил Запад в срыве переговоров по Украине
Арестович заявил о скорых «неприятностях» для ВСУ в Донбассе
Пригожин сообщил о жестоких боях в Артемовске за каждый дом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Названы японские правила стройной фигуры
Подсчитан уровень доверия россиян Путину
Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
48
Зеленский отказался сдавать Артемовск
40
Медведев пригрозил Украине ударами возмездия
38
СМИ узнали, что США предлагали России 20% территории Украины
38
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
22
США задумались об отправке на Украину дальнобойных ракет