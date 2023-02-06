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Бейонсе побила рекорд по числу Grammy

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rocbeyonce / CC BY-SA 4.0

Американская певица Бейонсе вовремя 65-й церемонии премии Grammy побила рекорд по числу полученных в истории этих наград.

Бейонсе в этом году была заявлена в девяти номинациях, в том числе в одних из ключевых –«Альбом года» и «Запись года».

Альбом «Renaissance» стал лучшим в категории электронный и танцевальный и принес исполнительнице 5 февраля 32-ю статуэтку Grammy в своей коллекции.

До этого рекордсменом был венгерский и британский дирижер Георг Шолти с 31 наградой.

Национальная академия искусства и науки звукозаписи в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова «граммофон»). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.