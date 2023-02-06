Бейонсе побила рекорд по числу Grammy

Американская певица Бейонсе вовремя 65-й церемонии премии Grammy побила рекорд по числу полученных в истории этих наград.



Бейонсе в этом году была заявлена в девяти номинациях, в том числе в одних из ключевых –«Альбом года» и «Запись года».



Альбом «Renaissance» стал лучшим в категории электронный и танцевальный и принес исполнительнице 5 февраля 32-ю статуэтку Grammy в своей коллекции.



До этого рекордсменом был венгерский и британский дирижер Георг Шолти с 31 наградой.



Национальная академия искусства и науки звукозаписи в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова «граммофон»). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.