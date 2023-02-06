Китай заявил об ухудшении отношений с США из‑за аэростата

Соединенные Штаты, уничтожив китайский аэростат, нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами, заявил замглавы МИД Китая Се Фэн.

«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (лидеров двух стран) на Бали», — приводит РИА Новости заявление дипломата, сделанное им в эфире Центрального телевидения Китая.

Пекнин выразил решительный протест и призвал США не предпринимать действий, наносящих ущерб интересам Пекина и не нагнетать напряженность. Се Фэн подчеркнул, что власти Китая, внимательно следят за ситуацией и будут решительно защищать достоинство страны.

В четверг Пентагон заявил об обнаружении в воздушном пространстве США высотного китайского аэростата. В субботу ВВС США сбили зонд по приказу президента Джо Байдена. Министр обороны страны Ллойд Остин заявил, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в КНР.

Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций: это всего лишь метеозонд, отклонившийся от маршрута. Пекин назвал уничтожение «гражданского аэростата чрезмерной реакцией».