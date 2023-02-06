Сильное землетрясение произошло в Турции, есть жертвы. ВИДЕО

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции в понедельник, 6 февраля, около 50 человек погибли, в нескольких городах обрушились дома.

Землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш (юго-восток страны) в 4.17 по местному времени (совпадает с мск). Магнитуда, по данным властей, составила 7,4, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра — от 7,5 до 7,8.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала ТРТ сообщил, что после первого землетрясения было зафиксировано еще шесть крупных толчков магнитудой более 6. Толчки ощущались в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре.

На данный момент известно по меньшей мере о 50 погибших по всей стране.

В городе Адана разрушены три многоэтажных дома, восьмиэтажное здание обрушилось в провинции Диярбакыр. В провинции Малатья обрушилось 130 зданий, в провинции Османие — 34 дома.

Землетрясение также почувствовали в Ливане и Сирии.

Турецкие сейсмологи сравнили произошедшее с землетрясением 1999 года. Тогда недалеко от Стамбула, в Измите, на побережье Мраморного моря произошло самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7,7. Погибли почти 17,5 тысячи человек.