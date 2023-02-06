Кадыров объяснил назначение родни как «кому доверяю, того и назначаю»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему «смешно», когда его обвиняют в нарушении закона из-за назначения близких родственников на государственные должности.

СМИ написали, что Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова министром имущественных и земельных отношений Чечни. Дочь Кадырова Айшат с 2021 года руководит министерством культуры республики.

«Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог из артеля "Напрасный труд"», — написал глава Чечни в телеграм-канале.

Он заверил, что с родственников, независимо от поста, спрос «в десятки раз больше» и что они должны доказывать, что получили работу не благодаря ему, «а вопреки».

Федеральный закон «О государственной гражданской службе» не допускает прием на госслужбу близкого родственника (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если один подчинен другому.