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Кадыров объяснил назначение родни как «кому доверяю, того и назначаю»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему «смешно», когда его обвиняют в нарушении закона из-за назначения близких родственников на государственные должности.

СМИ написали, что Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова министром имущественных и земельных отношений Чечни. Дочь Кадырова Айшат с 2021 года руководит министерством культуры республики.

«Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог из артеля "Напрасный труд"», — написал глава Чечни в телеграм-канале.

Он заверил, что с родственников, независимо от поста, спрос «в десятки раз больше» и что они должны доказывать, что получили работу не благодаря ему, «а вопреки».

Федеральный закон «О государственной гражданской службе» не допускает прием на госслужбу близкого родственника (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если один подчинен другому.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.