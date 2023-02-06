Масленица в 2023 году начнется 20 февраля, она длится неделю, а финал праздника состоится 26 февраля.

Дата Масленицы меняется ежегодно, в зависимости от даты Пасхи, которую отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. В 2023 году Пасха выпала на 16 апреля. Масленичная неделя в 2023 году продлится с 20 по 26 февраля.

Каждый день масленичной недели имеет свое название и предполагает определенные действия. Но чаще всего в эту неделю все пекут блины.

Воскресенье— главный день Масленицы. Также в этот день, 26 февраля 2023 года будет Прощенное воскресенье, когда принято у всех просить прощение.

С 27 февраля 2023 года начнется Великий Пост. Он длится с 27 февраля по 15 апреля до Пасхи.