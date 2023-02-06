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Ученый рассказала о неожиданном эффекте от применения феромонов

Источник:
Sibnet.ru
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Духи
Фото: © Sibnet.ru

Опыт с одним из кандидатов в феромоны показал, что, вдыхая его мужчины, не влюбляются в женщину, а становятся склонны кооперироваться с другими парнями ради общего дела, сообщила научный сотрудник ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Светлана Михайлова.

Реклама говорит о том, что духи с феромонами способны повысить привлекательность человека для противоположного пола. Но ученые сомневаются в существовании феромонов для человека, так как вомероназальный орган, который отвечает у других позвоночных за передачу обонятельных сигналов в мозг, минуя его кору, у человека редуцирован.

Данные о влиянии на поведение людей андростенона и эстратетраенола (основных кандидатов на роль человеческих половых феромонов) противоречивы.

В одной научной работе ученые оценивали выбор мужчинами стратегии в специально разработанной игре. Испытуемые, вдыхавшие через маску эстратетраенол, были склонны в игре выбирать кооперативную стратегию в ущерб агрессивной и индивидуалистичной.

«Получается, что, применяя духи «с феромонами», женщина должна быть готова к тому, что мужчины вместо того, чтобы обратить на нее внимание, скооперируются и рванут на рыбалку», — цитирует Михайлову «Наука в Сибири».

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Наука #Наука #Новосибирск
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