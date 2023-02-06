Европейские страны забыли об обещании отдать танки Украине

Европейские страны после решения правительства Германии об отправке Украине Leopard 2 «затихли» и больше не вспоминают об обещаниях передать свои танки Киеву, заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Кевин Кюнерт

«В последние несколько недель иногда создавалось впечатление, что все хотят поставить [танки], только Германия этого не делает», — цитирует ТАСС Кюнерта.

И, по его словам, после того как Германия взяла на себя конкретные обязательства поставить танковую роту Киеву, «вдруг вокруг нас стало очень тихо». Никто из партнеров ФРГ так и не взял на себя конкретных обязательств по передаче танков Украине.

Немецкие пишут, что Германия после принятия решения об отправке танков Киеву активно пытается убедить другие страны принять конкретное участие в поставках военной техники Украине, но пока практически никаких обязательств со стороны европейских партнеров не поступало.