Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для украинских войск

Ситуация для украинских войск стала очень тяжелой в Донбассе, на разных участках фронта, признал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — цитирует ТАСС заявление Зеленского.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее сообщил, что бои ведутся уже на окраинах Артемовска (Бахмута).

Запад посоветовал Киеву пожертвовать Артемовском, оставить город для сохранения сил для будущего наступления. Но Зеленский заявил, что не будет его сдавать.