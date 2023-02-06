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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для украинских войск

Источник:
ТАСС
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Ситуация для украинских войск стала очень тяжелой в Донбассе, на разных участках фронта, признал президент Украины Владимир Зеленский.  

«Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — цитирует ТАСС заявление Зеленского.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее сообщил, что бои ведутся уже на окраинах Артемовска (Бахмута).

Запад посоветовал Киеву пожертвовать Артемовском, оставить город для сохранения сил для будущего наступления. Но Зеленский заявил, что не будет его сдавать.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.

Alhazred

Ну это лично твое мнение. Многое спустили-не спорю. Но сейчас многим получше чем при Союзе, да и гораздо...