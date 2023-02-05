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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑премьер Израиля обвинил Запад в срыве переговоров по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Переговоры России и Украины весной 2022 года были прерваны по инициативе Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, принимавший в них участие в качестве посредника.

По его словам, у западных лидеров были разные мнения. «Можно поделить лидеров на тех, кто придерживается линии: "Мы должны дать отпор Путину". <...> И на тех, кто говорит: "Бросьте, в войне мы все проигравшие". Борис Джонсон выступал за более радикальные меры, а Макрон с Шольцем более прагматичны, скажем так. Байден же поддерживал оба подхода», — цитирует ТАСС Беннета.

Сам он придерживался нейтральной позиции. «Я просто исполнитель и посредник. Для меня в этом вопросе решает Америка, я не действую по собственному усмотрению. Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией», — сказал он.

«По большому счету, да. Они [Запад] прервали переговоры, и тогда мне казалось, что они не правы. А теперь скажу, что еще рано делать выводы», — отметил Беннет.

Он рассказал, что в ходе переговоров было подготовлено несколько черновых вариантов соглашений между Россией и Украиной. «Да, у нас было 17-18 черновиков. Мы не допустили утечек, до сих пор ни один черновик не обнародован», — уточнил экс-премьер Израиля.

Тема: Военная операция на Украине
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vn_dovgal

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Disobedient

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Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.

Alhazred

Ну это лично твое мнение. Многое спустили-не спорю. Но сейчас многим получше чем при Союзе, да и гораздо...