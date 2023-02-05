Пекин возмутился уничтожением китайского аэростата над США

Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата над территорией США, заявил МИД Китая.

ВВС США сбили аэростат над Атлантическим океаном 4 февраля. Вашингтон утверждает, что он занимался наблюдением за американскими стратегическими объектами.

Пекин назвал действия Вашингтона «чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик. «Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли», — приводит РБК заявление МИД Китая.

По утверждению китайских властей, аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно. О чем американские власти были уведомлены, отметили в Пекине.

Китайский высотный аэростат заметили в начале февраля над штатом Монтана, где находятся база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет. Президент США Джо Байден отдал приказ сбить аэростат еще 1 февраля, но уничтожили его только через несколько дней.