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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин сообщил о жестоких боях в Артемовске за каждый дом

Источник:
Sibnet.ru
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Ожесточенные бои в Артемовске (Бахмуте) идут за каждый дом, украинские силы бьются до последнего, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

«Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», — цитирует Пригожина его пресс-служба в своем телеграм-канале.

По его словам, «конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных».

Артемовск находится севернее Донецка. Это крупный оборонительный центр и транспортный узел украинской армии.

Как ранее объяснил Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск «на любом направлении». Киеву приходится задействовать все свои боеспособные части для обороны города.

Тема: Военная операция на Украине
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