Когда телепортация человека станет реальностью

Законы физики не запрещают телепортацию, но крайне ограничивают ее применение. Мгновенное перемещение крупных объектов, в том числе человека в стиле сериала Star Trek, пока — даже не фантастика, а фантазия.

Телепортация (от греческого «далеко» и латинского «нести») — мгновенное перемещение объекта на любое расстояние быстрее скорости света. Наука о ней заговорила после открытия феномена квантовой запутанности.

Этот феномен позволяет мгновенно передавать состояния с одной элементарной частицы на другую, пусть даже, если они находятся за триллионы километров друг от друга. То есть квантовая телепортация не имеет ничего общего с материальным перемещением объектов.

Теоретически, конечно, можно допустить перемещение человека с помощью телепортации. Для этого нужно сделать цифровую копию всех его атомов, передать эту информацию, а затем вновь обратить ее в материальную форму с помощью фантастического принтера.

Ученые подсчитали, какое время бы ушло на передачу оцифрованной копии человека, а это невероятный объем данных. Для это потребовалось бы времени гораздо больше, чем возраст Вселенной.

И главная проблема телепортации человека — будет ли его копия соответствовать оригиналу. Вряд ли удастся передать его личность, сознание. Так что мгновенное перемещение людей — дело очень отдаленного будущего.