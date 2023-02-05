Боррель заявил о «демографической зиме» в Европе

Европа переживает «демографическую зиму», заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Позиции государств-членов ЕС слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища, которая соответствовала бы экономическим и демографическим диспропорциям нашего времени, которые с каждым разом становятся все сильнее. Мы переживаем демографическую зиму», — цитирует ТАСС Борреля.
По его словам, «некоторые страны могут предпочесть стареть в одиночестве, но это не решение для будущего». «Европа нуждается в развитии человеческого потенциала, которого не обеспечивает ее демография», — отметил он.
«Мы не собираемся строить наше будущее, становясь закрытой территорией, <...> потому что в наших собственных интересах, чтобы иммигранты получили доступ, но нормированным, организованным способом», — сказал Боррель.
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