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Боррель заявил о «демографической зиме» в Европе

Источник:
ТАСС
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Фото: European Parliament from EU / CC BY 2.0

Европа переживает «демографическую зиму», заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Позиции государств-членов ЕС слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища, которая соответствовала бы экономическим и демографическим диспропорциям нашего времени, которые с каждым разом становятся все сильнее. Мы переживаем демографическую зиму», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, «некоторые страны могут предпочесть стареть в одиночестве, но это не решение для будущего». «Европа нуждается в развитии человеческого потенциала, которого не обеспечивает ее демография», — отметил он.

«Мы не собираемся строить наше будущее, становясь закрытой территорией, <...> потому что в наших собственных интересах, чтобы иммигранты получили доступ, но нормированным, организованным способом», — сказал Боррель.

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