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Премьер Израиля нашел компромисс с Путиным

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс на Ближнем Востоке.

«Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое". Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», — приводит РИА Новости слова Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль не хочет военной конфронтации с Россией. При этом он признал, что у двух стран «сложные отношения».

По его словам, это связано с тем, что на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают «на расстоянии плевка» друг от друга. Нетаньяху указал, что Тель-Авиву нужна свобода действий в воздухе, но она может привести к конфронтации с Москвой. Он подчеркнул, что не хочет такого развития событий.

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