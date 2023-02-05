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Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека

Источник:
Sibnet.ru
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Спираль ДНК
Спираль ДНК
Фото: © Sibnet.ru

Наука выяснила, что человек по количеству генов серьезно уступает кукурузе. Почему обычное растение оказалась генетически сложнее вершины творения природы — Homo Sapiens?

У человека — немногим больше 20 тысяч генов, а у кукурузы — 32,5 тысячи. Дело в том, что, как открыла наука, размер генома пародоксальным образом не связан со сложностью устройства организмов. Современная наука пока не может объяснить этот парадокс

«Размер генома хотя и влияет на некоторые показатели организма, не решает ничего однозначно. Иначе "парадокс величины генома" и не был бы парадоксом», — отметил кандидат биологических наук Андрей Синюшин.

Самый большой геном среди животных у мраморной африканской двоякодышащей рыба (Protopterus aethiopicus). Он в 40 раз больше, чем у человека. Еще больше геном у растения японский вороний глаз (Paris japonica).

По генетическому строению к человеку ближе всего шимпанзе: 96% общих генов. С мышами людей объединяет — 85%, с мушками дрозофилами у нас 65% общих генов, а с бананами — 60%.

В отличие от растений у человека некоторые гены работают совсем по-другому: благодаря эволюции они «контролируют» другие гены.


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