Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека

Наука выяснила, что человек по количеству генов серьезно уступает кукурузе. Почему обычное растение оказалась генетически сложнее вершины творения природы — Homo Sapiens?
У человека — немногим больше 20 тысяч генов, а у кукурузы — 32,5
тысячи. Дело в том, что, как открыла наука, размер генома пародоксальным образом не связан со сложностью
устройства организмов. Современная наука пока не может объяснить этот
парадокс
«Размер генома хотя и влияет на некоторые показатели
организма, не решает ничего однозначно. Иначе "парадокс величины
генома" и не был бы парадоксом», — отметил кандидат биологических наук Андрей
Синюшин.
Самый большой геном среди животных у мраморной африканской
двоякодышащей рыба (Protopterus aethiopicus). Он в 40 раз больше, чем у
человека. Еще больше геном у растения японский вороний глаз (Paris japonica).
По генетическому строению к человеку ближе всего шимпанзе: 96% общих генов. С мышами людей объединяет — 85%, с мушками
дрозофилами у нас 65% общих генов, а с бананами — 60%.
В отличие от растений у человека некоторые гены работают
совсем по-другому: благодаря эволюции они «контролируют» другие гены.