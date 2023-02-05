Разведчики Западного военного округа разбили отряд польских наемников и захватили украинские позиции, сообщили российские бойцы.

«Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели ее просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор», — рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Горец».

По его словам, в ходе контактного боя и по захваченной радиостанции российские военные слышали как украинскую, так и польскую речь.

Бой военнослужащие вели с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которую входят польские наемники, уточнил «Горец».

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран.