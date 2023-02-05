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Уменьшившийся объем пачек молока стали скрывать надписью «1 кг»

Источник:
РБК
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Российские производители стали чаще указывать на упаковке молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем, следует из данных сервиса «Продажи.рф».

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке)», — приводит РБК мнение аналитиков «Продажи.рф». Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 миллиграмм.

Традиционно жидкие товары в России продавались с маркировкой объема, а не веса, указывает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Надписи «1 кг» вместо «1 л» на пакетах молока начали появляться несколько лет назад.

«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — предупредил Янин.

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Экономика #Продукты #Торговля
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