Россия получит 70 новых пассажирских лайнеров Ту‑214

Россия в ближайшие годы произведет более тысячи самолетов, в том числе пассажирские лайнеры МС-21, 142 Sukhoi Superjet и Ту-214, сообщил секретарь РФ Николай Патрушев.

Согласно «Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года», для нужд гражданской авиации планируется поставить свыше тысячи воздушных судов. Из них — 270 МС-21, 142 Sukhoi Superjet и 70 Ту-214, цитирует РГ Патрушева.

По его словам, в обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства предусмотрен выпуск почти пяти тысяч двигателей.

Долю самолетов российского производства планируется довести с 35 до 81%. В этой связи авиационной промышленности необходимо в сжатые сроки существенно нарастить мощности, создать новые производственные линии, сказал секретарь Совбеза.