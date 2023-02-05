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Запад ударил по экспорту российских нефтепродуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: rais58 / Attribution License

Потолок цен, установленный Евросоюзом, G7 и Австралией на российские нефтепродукты, вступил в силу в воскресенье, 5 февраля.

Лимит цен на дизельное топливо из России составит 100 долларов за баррель, на мазут — 45 долларов за баррель. Продукцию, которая будет продаваться по ценам выше потолка, запрещено поставлять морским путем, оказывать финансовые или технические услуги при перевозке.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что Россия мало потеряет от этого потолка, пострадают покупатели.

«Подобные процессы всегда ведут к росту расходов потребителей. Потери России вряд ли будут ощутимы: есть, куда перераспределить потоки. Европа вообще говорила о полном эмбарго, а не только о потолке цен. Все зависит от того, что и куда и сколько мы будем поставлять, а для этого есть множество вариантов», — объяснил Широв в интервью «АиФ».

Кроме того, потолок стоимости находится на уровне текущих рыночных цен. Дизель в Европе в январе продавался по цене, близкой к 100 долларам за баррель.

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Экономика #Недра и ТЭК
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