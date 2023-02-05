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Медведев пожалел европейцев за выбор «убогих руководителей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Совета безопасности России

Жителей Европы можно пожалеть за то, что они сами выбрали себе руководителей, которым нет до них дела, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не сочувствую (европейцам). Сочувствовать следует нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов. Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей», — сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

По словам зампреда Совбеза, «Евролидерам» нет дела до собственных граждан. «В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на все, лишь бы удержаться у власти», — отметил он.

«При этом за санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причем в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС», — подчеркнул Медведев.

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Политика #Мир
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