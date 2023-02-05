Истребитель сбил летевший над США китайский аэростат

Истребитель F22A Raptor сбил над Атлантическим океаном китайский аэростат, несколько дней летавший над территорией США, сообщает пресс-служба Пентагона.

В четверг, 2 февраля Пентагон заявил, что китайский высотный аэростат замечен в воздушном пространстве США. За эти дни он пролетел над несколькими стратегическими объектами. В американского обществе поднялась волна возмущения: почему его за это время не уничтожили.

И наконец, ВВС США по указанию президента Джо Байдена сбили зонд у побережья штата Южная Каролина. Для этого был использован истребитель F22A Raptor с авиабазы в Лэнгли. Он выпустил по аэростату ракету AIM-9X Sidewinder класса «воздух-воздух».

Представитель МИД КНР ранее заявил, что китайский аэростат «носит гражданский характер, зонд, в частности, используется для метеорологических исследований». По его словам, «из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса».

США в ответ заявили о «неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве» и отменили предстоящий визит в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена.