Федор Емельяненко проведет последний бой

Российский боец Федор Емельяненко утром 5 февраля проведет последний поединок в карьере против американца Райана Бейдера.

Бой станет главным на турнире Bellator 290 в американском штате Калифорния по правилам смешанных единоборств, на кону будет стоять чемпионский титул Бейдера в тяжелом весе.

46-летний Емельяненко не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям. 39-летний Бейдер — чемпион Bellator в тяжелом весе.

Первый бой Федора Емельяненко с Райаном Бейдером прошел в январе 2019 года в финале Гран-при Bellator. Тогда российский боец проиграл нокаутом спустя 35 секунд после начала поединка.