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Владельцев оружия начнут наказывать без прямой вины

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Оружие по новым правилам признано источником повышенной опасности — это означает, что его владельцы будут отвечать за происшествия даже в том случае, если они не виноваты, сообщила юрист Виктория Тютюнникова.

«Как было раньше: этот вопрос оставался на усмотрение суда. В Гражданском кодексе был приведен только примерный перечень источников повышенной опасности — и в каждом отдельном случае суд сам решал, относится ли тот или иной предмет к таким источникам», — уточнила она.

Теперь в законе четко прописано, что оружие будет считаться источником повышенной опасности. В результате владелец ружья будет обязан возместить вред, причиненный его оружием, независимо от собственной вины.

«Например, если владелец оставил ружье без присмотра на охоте и другой человек выстрелом из этого ружья повредил чужую машину, платить придется владельцу ружья», — подчеркнула юрист.

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Топ комментариев

Nik3316

"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...

Nik3316

что там США растратила?)) да из тебя аналитик как из меня балерина...про растраты США... это ты наверно...

Alhazred

А ваше мнение кому интересно то?)))

mosquito__2010

Это точно, американцы их особенно любят. Причём каждый день и в разных позах.