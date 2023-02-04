Владельцев оружия начнут наказывать без прямой вины

Оружие по новым правилам признано источником повышенной опасности — это означает, что его владельцы будут отвечать за происшествия даже в том случае, если они не виноваты, сообщила юрист Виктория Тютюнникова.

«Как было раньше: этот вопрос оставался на усмотрение суда. В Гражданском кодексе был приведен только примерный перечень источников повышенной опасности — и в каждом отдельном случае суд сам решал, относится ли тот или иной предмет к таким источникам», — уточнила она.

Теперь в законе четко прописано, что оружие будет считаться источником повышенной опасности. В результате владелец ружья будет обязан возместить вред, причиненный его оружием, независимо от собственной вины.

«Например, если владелец оставил ружье без присмотра на охоте и другой человек выстрелом из этого ружья повредил чужую машину, платить придется владельцу ружья», — подчеркнула юрист.