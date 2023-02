Выход игры The Last of Us на ПК перенесли

Студия Naughty Dog перенесла релиз ремейка The Last of Us на ПК — игра выйдет 28 марта, тогда как ранее планировалось выпустить ее 3 марта.

The Last of Us: Part I в настоящее время доступна только на PlayStation 5, при этом разработчики сразу объявили, что через некоторое время игра выйдет на персональных компьютерах.

Причина переноса — финальная «шлифовка» проекта. Однако некоторые пользователи предполагают, что выход игры отложили до завершения показа сериала The Last of Us, который был снят по игре.

The Last of Us: Part 1 — ремейк оригинальной игры на движке второй части. Геймеров ждет улучшенная графика, современное управление и обновленные механики.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией.