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Выход игры The Last of Us на ПК перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mishski / Attribution-ShareAlike License

Студия Naughty Dog перенесла релиз ремейка The Last of Us на ПК — игра выйдет 28 марта, тогда как ранее планировалось выпустить ее 3 марта.

The Last of Us: Part I в настоящее время доступна только на PlayStation 5, при этом разработчики сразу объявили, что через некоторое время игра выйдет на персональных компьютерах.

Причина переноса — финальная «шлифовка» проекта. Однако некоторые пользователи предполагают, что выход игры отложили до завершения показа сериала The Last of Us, который был снят по игре.

The Last of Us: Part 1 — ремейк оригинальной игры на движке второй части. Геймеров ждет улучшенная графика, современное управление и обновленные механики.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией.

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Топ комментариев

Nik3316

"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...

Nik3316

что там США растратила?)) да из тебя аналитик как из меня балерина...про растраты США... это ты наверно...

Alhazred

А ваше мнение кому интересно то?)))

mosquito__2010

Это точно, американцы их особенно любят. Причём каждый день и в разных позах.