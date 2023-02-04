Раскрыта тайна мерцания черных дыр

Австралийские астрономы выяснили загадку мерцания черных дыр — для этого они изучили процессы «питания» 5 тысяч самых быстрорастущих объектов такой природы во Вселенной.

Свет не может покинуть черные дыры из-за невероятного тяготения. Однако ученые научились их видеть по косвенным признакам, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Так, можно зафиксировать моменты поглощения черными дырами проходящих мимо звезд. При этом процессе космические объекты превращаются в яркие аккреционные диски.

Однако яркость таких дисков постоянно меняется — это приводило астрономов в тупик. Новые данные позволили сделать однозначный вывод — мерцание черной дыры возникает в результате турбулентности под воздействием интенсивных гравитационных и магнитных полей.