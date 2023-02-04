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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыта тайна мерцания черных дыр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Австралийские астрономы выяснили загадку мерцания черных дыр — для этого они изучили процессы «питания» 5 тысяч самых быстрорастущих объектов такой природы во Вселенной.

Свет не может покинуть черные дыры из-за невероятного тяготения. Однако ученые научились их видеть по косвенным признакам, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Так, можно зафиксировать моменты поглощения черными дырами проходящих мимо звезд. При этом процессе космические объекты превращаются в яркие аккреционные диски.

Однако яркость таких дисков постоянно меняется — это приводило астрономов в тупик. Новые данные позволили сделать однозначный вывод — мерцание черной дыры возникает в результате турбулентности под воздействием интенсивных гравитационных и магнитных полей.

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