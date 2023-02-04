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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев пригрозил Украине ударами возмездия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Если Украина атакует российские объекты в Крыму, переговоры станут невозможны, в этом случае со стороны России возможны «только удары возмездия», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ответ Москвы в случае ударов «вглубь России» может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным», подчеркнул Медведев. «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пообещал он.

Медведев уточнил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами».

По мнению зампреда Совбеза, боевые действия между Россией и Украиной спровоцировал Вашингтон, при желании США могли бы быстро завершить их, уговорив Киев сесть за стол переговоров.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...

Nik3316

что там США растратила?)) да из тебя аналитик как из меня балерина...про растраты США... это ты наверно...

Alhazred

А ваше мнение кому интересно то?)))

mosquito__2010

Это точно, американцы их особенно любят. Причём каждый день и в разных позах.