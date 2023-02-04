Медведев пригрозил Украине ударами возмездия

Если Украина атакует российские объекты в Крыму, переговоры станут невозможны, в этом случае со стороны России возможны «только удары возмездия», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ответ Москвы в случае ударов «вглубь России» может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным», подчеркнул Медведев. «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пообещал он.

Медведев уточнил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами».

По мнению зампреда Совбеза, боевые действия между Россией и Украиной спровоцировал Вашингтон, при желании США могли бы быстро завершить их, уговорив Киев сесть за стол переговоров.