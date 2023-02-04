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Пригожин обратился к Зеленскому с просьбой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Российский бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба предпринимателя.

«К вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать», — заявил Пригожин.

Он предположил, что украинский народ не простит Зеленскому сдачи Артемовска частной военной структуре. «Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — попросил бизнесмен.

Ранее американские власти признали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, связанных с ней.

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Политика #Россия #Мир
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