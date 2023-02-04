Противников прививок предложили объявить экстремистами

Новая категория экстремистов может появиться в России — противники прививок, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

По ее словам, деятельность антипрививочников вредит здоровью граждан. Соломатина при этом уточнила, что в рядах противников прививок много людей, которые могут искренне заблуждаться в своих взглядах.

Соломатина подчеркнула, что у властей зачастую нет ресурсов для регулирования деятельности этой категории людей в социальных сетях, где они привлекают сторонников, особенно среди молодых мам.

«Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — уточнила парламентарий.

По словам Соломатиной, среди антипрививочников могут быть люди, которые хотят добиться сокращения численности населения России, и они способны работать по заказу вражеских структур.