НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Противников прививок предложили объявить экстремистами

Источник:
Ura.ru
258 2
Фото: © Sibnet.ru

Новая категория экстремистов может появиться в России — противники прививок, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

По ее словам, деятельность антипрививочников вредит здоровью граждан. Соломатина при этом уточнила, что в рядах противников прививок много людей, которые могут искренне заблуждаться в своих взглядах.

Соломатина подчеркнула, что у властей зачастую нет ресурсов для регулирования деятельности этой категории людей в социальных сетях, где они привлекают сторонников, особенно среди молодых мам.

«Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — уточнила парламентарий.

По словам Соломатиной, среди антипрививочников могут быть люди, которые хотят добиться сокращения численности населения России, и они способны работать по заказу вражеских структур.

Еще по теме
Второй случай заражения штаммом «кракен» выявили в России
Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья
Как восстановить режим сна с помощью умного дома
Названы японские правила стройной фигуры
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Стратегическое одиночество: остались ли союзники у России
Обсуждение (2)
Картина дня
Украина получит бомбы GLSDB и комплексы Hawk
Зеленский отказался сдавать Артемовск
Подсчитан уровень доверия россиян Путину
Второй случай заражения штаммом «кракен» выявили в России
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

хочешь чтобы русские как во вторую мировую толпами шли на заранее подготовленные нацистами позиции во...

GammiPluh

а что телевидение на Украине уже закончилось? там и посмотри тысячу и один вариант победы над Россией

Nik3316

"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...

Wolf Hound

А СМИ случаем не узнали,когда всё это дерьмо закончится?