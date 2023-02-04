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Россияне назвали идеальную зарплату

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Идеальная сумма заработной платы для россиян составляет 181 тысячу рублей, следует из социологического исследования Anderida Financial Group.

В целом более трети россиян в настоящий момент довольны своей зарплатой, другая треть считает, что их уровня дохода не хватает для комфортного уровня жизни.

«Россияне в ходе опроса определили, что идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тысячи рублей. При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тысяч рублей», — говорится в опросе.

Сумма по заработной плате мечты оказалась рекордной за весь период исследований. Как отмечается, за год ожидания россиян возросли на 12 тысяч рублей — это 7%. В предыдущие года динамика роста была на уровне 10%.

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Экономика #Деньги
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