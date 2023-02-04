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ВМС Бразилии затопили единственный авианосец

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marinha do Brasil / CC BY-SA 2.0

Власти Бразилии приняли решение затопить в Атлантике единственный в стране авианосец А12 «Сан-Паулу», который ранее был списан.

Процедуру провели с соблюдением необходимой техники безопасности, чтобы избежать логистического, оперативного, экологического и экономического ущерба бразильскому государству, говорится в заявлении ВМС Бразилии.

Бразилия приобрела авианосец в 2000 году у Франции, его произвели в 1960 году для французских ВМС. Он принимал участие в атмосферных ядерных испытаниях Франции в Тихом океане, пишет портал G1.

В корпусе корабля было обнаружено не менее 600 тонн асбеста и другие токсичные отходы, признанные канцерогенами. Кроме этого, в корпусе авианосца нашли несколько серьезных повреждений.

В итоге суд постановил провести контролируемое затопление опасного корабля — его отправили на дно океана в 350 километрах от побережья Бразилии на глубине порядка 5 километров.

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