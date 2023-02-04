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Второй случай заражения штаммом «кракен» выявили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Роспотребнадзор сообщил о выявлении второго случая заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название «кракен».

На этот раз «кракеном» заразился житель Тувы, материал был получен в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, отмечается в сообщении ведомства.

Первый случай «кракена» зафиксировали в Пензенской области в январе. Второй заразившийся переносит инфекцию в легкой форме, без тяжелых клинических последствий, добавили в ведомстве.

При этом российские специалисты считают, что штамм «кракен» отличается большей заразностью и легким течением, однако его активное распространение представляется маловероятным.

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Жизнь #Здоровье #Тува
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Топ комментариев

GammiPluh

хочешь чтобы русские как во вторую мировую толпами шли на заранее подготовленные нацистами позиции во...

GammiPluh

а что телевидение на Украине уже закончилось? там и посмотри тысячу и один вариант победы над Россией

Nik3316

"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...

Wolf Hound

А СМИ случаем не узнали,когда всё это дерьмо закончится?