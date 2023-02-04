Второй случай заражения штаммом «кракен» выявили в России

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Роспотребнадзор сообщил о выявлении второго случая заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название «кракен».
На этот раз «кракеном» заразился житель Тувы, материал был получен в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, отмечается в сообщении ведомства.
Первый случай «кракена» зафиксировали в Пензенской области в январе. Второй заразившийся переносит инфекцию в легкой форме, без тяжелых клинических последствий, добавили в ведомстве.
При этом российские специалисты считают, что штамм «кракен» отличается большей заразностью и легким течением, однако его активное распространение представляется маловероятным.
GammiPluhхочешь чтобы русские как во вторую мировую толпами шли на заранее подготовленные нацистами позиции во...
GammiPluhа что телевидение на Украине уже закончилось? там и посмотри тысячу и один вариант победы над Россией
Nik3316"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...
Wolf HoundА СМИ случаем не узнали,когда всё это дерьмо закончится?