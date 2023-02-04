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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский отказался сдавать Артемовск

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинские военные не сдадут Артемовск, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.

По его словам, Украина будет бороться «сколько сможет». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее признался, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание города.

Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

В настоящее время российские войска закрепились на восточных рубежах вокруг города, артиллерия контролирует все подходы к этому населенному пункту. По утверждениям СМИ, США посоветовали Киеву вывести из города войска.

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Политика #Мир #Армия
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