Зеленский отказался сдавать Артемовск

Украинские военные не сдадут Артемовск, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.

По его словам, Украина будет бороться «сколько сможет». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее признался, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание города.

Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

В настоящее время российские войска закрепились на восточных рубежах вокруг города, артиллерия контролирует все подходы к этому населенному пункту. По утверждениям СМИ, США посоветовали Киеву вывести из города войска.