Мужчина на Алтае изнасиловал девушку за штраф

Местный житель на Алтае предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании девушки, которая дала против него показания по делу о правонарушении, в результате чего мужчину приговорили к штрафу.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. 35-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и решил отомстить девушке, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

На следующий день после получения штрафа мужчина раздел потерпевшую с применением физического насилия, затем против воли девушки вступил с ней в половую связь.

В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд.