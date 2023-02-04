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Мужчина на Алтае изнасиловал девушку за штраф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Местный житель на Алтае предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании девушки, которая дала против него показания по делу о правонарушении, в результате чего мужчину приговорили к штрафу.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. 35-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и решил отомстить девушке, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

На следующий день после получения штрафа мужчина раздел потерпевшую с применением физического насилия, затем против воли девушки вступил с ней в половую связь.

В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд.

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ЧП #Криминал #Республика Алтай
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