Украина получит бомбы GLSDB и комплексы Hawk

Пентагон опубликовал список вооружения, которое будет поставлено Украине в рамках нового пакета помощи. В него вошли бомбы GLSDB и комплексы Hawk.

«Мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это дает им возможность вести огонь на более дальние расстояния», — уточнил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он также отказался комментировать вопрос, является ли целью поставок возможность наносить удары по Крыму. По словам Райдера, Киев сам должен принимать решения по поводу своих планов.

Согласно опубликованной на сайте Пентагона информации, в новый пакет помощи также вошли две установки ПВО Hawk, боеприпасы для HIMARS, 250 противотанковых комплексов Javelin, 181 бронемашина.

В списке также 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды, 190 крупнокалиберных пулеметов, противопехотные мины Claymore, 2 тысячи противотанковых ракет, зенитные орудия, беспилотники Puma.

США с момента прихода к власти президента Джо Байдена в общей сложности выделили Украине военную помощь на сумму порядка 30 миллиардов долларов.