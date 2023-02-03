Подсчитан уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю повысился на 0,7 процентных пункта и составил 79,2%, такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,2% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента за это время вырос на 0,2 процентных пункта и составляет 75,7%.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,8% опрошенных, работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 53,5% респондентов. О доверии Мишустину заявили 62,5% граждан.

Председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,1%, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 32%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,8%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,2%.

Уровень поддержки «Единой России» составил 38,4%, КПРФ — 10,2%, «Новых людей» — 4,4%, ЛДПР — 8%, «Справедливой России — За правду» — 6%, следует из исследования.