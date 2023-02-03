Умер модельер Пако Рабан

Легендарный модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщается на сайте дома моды Paco Rabanne. Он скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.

«Он был одной из наиболее важных фигур моды XX века, и его достояние останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия», — говорится в заявлении.

Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Испании, однако вырос во Франции, куда его семья сбежала от режима Франко. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже.

Одежда была выполнена из нетрадиционных материалов — пластика, бумаги, металла, показ в итоге отметила пресса. Впоследствии Рабан стал основателем собственного дома высокой моды Paco Rabanne.