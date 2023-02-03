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Поставку танков Украине посчитали величайшей ошибкой Запада

Источник:
РИА Новости
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Фото: soldatnytt / Attribution License

Поставка немецких танков Украине является величайшей ошибкой со стороны Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки, особенно немецкие танки», — сказал Вучич, комментируя усиление военной помощи Киеву со стороны европейских партнеров.

По словам Вучича, тем самым Европа объединила русский народ — «как никто никогда не объединял», подчеркнул президент Сербии.

При этом Вучич уточнил, что Украина получит «страшные танки», при этом неизвестно, какие в итоге окажутся самыми эффективными — британский Challenger, германский Leopard или американский Abrams.

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