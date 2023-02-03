Как избавиться от страсти к стихийным покупкам

Более половины россиян склоны к совершению стихийных покупок. Некоторые, поддавшись эмоциям, так тратят последние деньги. Как избавиться от этого порока?

Стихийные покупки — это приобретение товаров под воздействием эмоций или внешних стимулов без первоначальной цели. Маркетологи умело используют склонность людей к подобным сиюминутным порывам.

Есть несколько способов не поддаваться покупательскому соблазну и вовремя брать себя в руки:

- Ходить в магазин только по заранее составленному плану и с четкой целью: например, купить пылесос;

- Брать с собой только наличные или карточку с установленным лимитом;

- Не заглядывать в «особо опасные» магазины (например, электроники) сразу после получения зарплаты;

- Регулярно откладывать деньги на какую-нибудь «ерунду», чтобы потом самому себе сделать сюрприз и после этого не мучала совесть.

И, главное, нужно научится контролировать свои эмоции при виде ярких вещей, иначе есть риск стать шопоголиком.