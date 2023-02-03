Антрополог объяснил, почему остались волосы на руках, ногах и голове

Волосы на голове нужны для защиты от солнца и красоты, а на руках и ногах — для чувствительности и защиты от кожных паразитов, объяснил антрополог, научный журналист Александр Соколов.

Шерсть у человека исчезла, чтобы избавиться от паразитов, но какая-то часть осталась для борьбы с ними, рассказал Соколов в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» Ирины Шихман (признана иноагентом).

Он привел в пример эксперимент с клопами, который показал, что волосатая кожа позволяла быстрее обнаружить клопа, и он больше времени тратил на поиски, куда воткнуть хоботок.

Кроме того, остаточные волосы на руках и ногах — сигнальная система, предупреждающая, когда что-то или кто-то приближается к коже. По одной из теорий волосы произошли от вибрисс — чувствительных волосков, которые есть у млекопитающих, например, кошек.

Волосы в подмышках по одной из версий сохранились для уменьшения трения при беге. Вторая версия — запаховая: для сигнала или привлечения партнера.

Антропологи считают, что волосы на голове — это или защита от солнца, или тоже играли роль при половом отборе, потому что это «просто красиво». Брови задерживают пот и грязь, чтобы они не попадали в глаза.