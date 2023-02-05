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Загадки ночного Байкала показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Два зверя в Баргузинском заповеднике Бурятии попались на кадры фотоловушки ночью. Госинспекторы попросили угадать, что за животные со светящимися глазами бродят по берегу замерзшего ночного озера.

«Ночь в Подлеморье… Темноту пронзают "светящиеся" глаза зверя. Не спеша и плавно он подходит ближе. Доля секунды – и уже плывет, как крокодил, сверля взглядом. Тело приспособлено для ловких маневров, расслабленно, но готово к атаке в любой момент», — заинтриговала пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Позже в лунном свете бесшумно пробежал кто-то покрупнее. Зверь оставил глубокие следы на снегу. Ему тоже не до сна. «Сможете угадать героев этой таинственной истории?» — спросил государственный инспектор Федор Мартусов.

На самом деле звери оказались не таинственными. Водоплавающий «незнакомец» — выдра, а второе животное — волк, повернувшийся к камере необычным ракурсом.

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Жизнь #Звери #Бурятия
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