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Эксперт объяснила, кто нужен на рынке труда

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка с резюме в офисе Новосибирска
Фото: © Sibnet.ru

Рынок труда в 2022 году, пережив негативные события, быстро восстановился, но не во всех сферах. Какие специалисты в дефиците, а в какой сфере наметилась отрицательная тенденция, рассказал директор сибирского hh.ru Екатерина Дегтярева.

По данным сервиса по поиску работы на конец 2022 года, больше всего востребованы специалисты без опыта. Сфера «начало карьеры, студенты» показала самый большой прирост по вакансиям.

«Это реакция на дефицит кадров. Это готовность брать людей без опыта и учить их. Этот год показал, что вариантов у работодателей нет», — отметила Дегтярева.

Большим спросом пользуется домашний персонал. Это няни для детей, водители, уборщики. Активно ищут сотрудников спортивные клубы и салоны красоты. Это постковидная реакция сферы, выход из кризиса и готовность развиваться.

В сфере строительства огромный прирост по вакансиям. Повлияло сокращение числа мигрантов и работодатели готовы рассматривать другие предложения. А представителей рабочих специальностей не хватает уже много лет.

По понятным причинам, после уход с рынка ряда зарубежных компаний и введения санкций, снизилось число вакансий в сфере автомобильного бизнеса, банковской и IT-сферы.

«В сфере информационных технологий по всей стране наблюдается снижение количества вакансий. Идет перераспределение рынка в этом направлении и всем интересно, что будет дальше, поскольку первый раз, когда IT-отрасль снижает количество вакансий», — резюмировала директор сибирского hh.ru.

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GammiPluh

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GammiPluh

а что телевидение на Украине уже закончилось? там и посмотри тысячу и один вариант победы над Россией

Nik3316

"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...

Wolf Hound

А СМИ случаем не узнали,когда всё это дерьмо закончится?