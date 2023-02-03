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Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Органические вина, которые производят без использования гербицидов и пестицидов, могут привлечь людей, которые следят за здоровьем, но не хотят отказываться от алкоголя, сообщила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Узнать органические вина можно по знаку зеленого листка на этикетке или контрэтикетке», — объяснила Буняева на сайте Роскачества.

Эксперт напомнила, что лучше выбирать сухие вина: у них есть важное преимущество — минимальное содержание остаточного сахара, а значит, и меньше калорий. Обычно в бокале сухого вина содержится 60-90 калорий.

«Хорошим некалорийным сочетанием будет выбор к вину нежирных блюд — например, приготовленных на гриле или запеченных, с минимальным количеством соуса. Такие блюда не только будут содержать меньше жира и углеводов, но и дадут возможность лучше прочувствовать вкус вина», — посоветовала Буняева.

Вино лучше употребить до трапезы или заменить им десерт, чтобы легче было контролировать объем выпитого и не переборщить.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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