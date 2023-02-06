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Железо попало в кровь человека из звезд

Источник:
Sibnet.ru
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Звезда
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Человек сотворен из звездной пыли, железо в крови человека из звезд, сообщил старший научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН Сергей Ращенко.

После рождения Вселенная практически целиком состояла из водорода и гелия, скопления которых положили начало гипотетическим звездам «третьей популяции» — самым древним, в недрах которых в ходе реакций термоядерного синтеза рождались первые во Вселенной атомы более тяжелых элементов.

Умирающие звезды «третьей популяции» обогатили космос такими элементами как углерод, кислород, магний, кремний, железо и другими. Описанные события затем повторились со звездами «второй популяции» (древнейшие из наблюдаемых звезд) и «первой популяции» (последнее поколение звезд, к которому в частности относится Солнце).

«Поэтому атомы не только железа, но и углерода, кислорода, кальция и других элементов нашего тела несомненно рождены в недрах древних (и уже погасших) звезд», — цитирует ученого «наука в Сибири».

Как образно сказал астрофизик Карл Саган: «Азот наших ДНК, кальций наших зубов, железо нашей крови, углерод наших яблочных пирогов созданы в недрах сжимающихся звезд. Мы сотворены из звездной пыли».

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Наука #Наука #Новосибирск
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vn_dovgal

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