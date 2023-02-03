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Удаленка тектонически изменила судебную практику по увольнениям

Источник:
РБК
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«Тектонические сдвиги» произошли за последние год-полтора в подходах судов к рассмотрению споров, связанных с увольнениями, сообщил руководитель практики трудового права компании «Технологии доверия» (бывшая PwC в России) Алексей Дингин.

Изменения коснулись рассмотрения конфликтных ситуаций с дистанционными работниками. Речь, в частности, шла об увольнении за прогул или за невыход на связь, приводит РБК слова эксперта.

В качество примера он привел дело работницы, не вышедшей на рабочее место в офис по требованию работодателя. Женщина при этом продолжила исполнять свои трудовые обязанности удаленно. Работодатель уволил ее за прогул.

Московский городской суд встал на сторону работницы, указав на то, что работодатель не предоставил достаточно веских доказательств отсутствия подчиненной на рабочем месте, местоположение которого не было закреплено в ее трудовом договоре. Судья подчеркнул в решении, что сотрудница продолжила выполнять свои обязанности удаленно.

Другой пример связан с увольнение за невыход на связь. Дистанционный сотрудник не выходил на связь более двух рабочих дней подряд и был уволен по соответствующей статье Трудового кодекса. Сотрудник обратился в суд, указал, что компания не исполнила свою обязанность потребовать письменное объяснение его поведения, перед тем как уволить.

Суд встал на сторону сотрудника. «Очень важно выяснить, были ли уважительные причины для такого невыхода на связь», — пояснил Дингин.

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