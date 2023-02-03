Wildberries вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля из-за того. что недобросовестные продавцы могли ранее продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой, сообщил представитель пресс-служба ретейлера.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», — сказал ТАСС представитель маркетплейса.

По его словам, недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса.

Под запрет с 7 февраля подпадают безникотиновые курительные приборы, вейпы, безникотивные смеси и различные аппараты для курения, жидкости. В 2022 году были запрещены кальяны.