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Wildberries откажется от продажи вейпов и курительных смесей

Источник:
Sibnet.ru
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WildBerries
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля из-за того. что недобросовестные продавцы могли ранее продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой, сообщил представитель пресс-служба ретейлера.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», — сказал ТАСС представитель маркетплейса.

По его словам, недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса.

Под запрет с 7 февраля подпадают безникотиновые курительные приборы, вейпы, безникотивные смеси и различные аппараты для курения, жидкости. В 2022 году были запрещены кальяны.

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